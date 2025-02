Lorena Maria aposta em tática natural para facilitar o parto do filho com MC Daniel Influenciadora revela estratégia e compartilha momentos ao lado de MC Daniel O conteúdo Lorena Maria aposta em tática natural para... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/01/2025 - 12h48 (Atualizado em 29/01/2025 - 12h48 ) twitter

MC Daniel e Lorena Maria (Foto Reprodução Redes Sociais)

Na reta final da gravidez, a influenciadora digital e empresária Lorena Maria compartilhou com seus seguidores uma estratégia que está adotando para estimular o nascimento do primeiro filho com MC Daniel. Na tarde de terça-feira (29), ela usou os stories do Instagram para contar que começou a ingerir tâmaras, fruta conhecida por auxiliar no trabalho de parto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!

