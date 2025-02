Lorena Maria compartilha transformações do pós-parto e detalha experiência intensa do nascimento de Rás Influenciadora e MC Daniel falam sobre cesariana de emergência e emocionam-se ao relembrar os primeiros momentos com o filho O conteúdo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 26/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 26/02/2025 - 15h07 ) twitter

Lorena Maria (reprodução instagram)

Lorena Maria, de 25 anos, mostrou nas redes sociais as mudanças em seu corpo após uma semana do nascimento de Rás, seu primeiro filho com o cantor MC Daniel, de 26 anos. O bebê veio ao mundo na terça-feira (18) por meio de uma cesariana de emergência, após complicações durante a tentativa de parto natural. A influenciadora, que tem utilizado faixas no abdômen para auxiliar na recuperação, compartilhou um registro de um procedimento estético e escreveu: “Confiando no processo”.

Para saber mais sobre a emocionante experiência de Lorena e as transformações do pós-parto, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

