Lorena Maria e MC Daniel celebram 6 meses do filho em casas separadas; veja
Influenciadora compartilha detalhes da comemoração enquanto MC Daniel se declara nas redes sociais
No domingo, 18 de agosto, Lorena Maria organizou uma festa pequena para comemorar os seis meses do filho, Rás, fruto do relacionamento anterior com MC Daniel. A celebração contou com a presença de familiares e foi registrada pela influenciadora em suas redes sociais, destacando a decoração temática inspirada em frutas.
