Luana Piovani critica Dado Dolabella após nova polêmica de agressão

Luana Piovani, de 48 anos, usou os Stories do Instagram para se posicionar sobre a polêmica envolvendo seu ex-namorado, Dado Dolabella...

Dado Dolabella, Wanessa e Luana Piovani (Foto Instagram) Feed TV

Luana Piovani, de 48 anos, usou os Stories do Instagram para se posicionar sobre a polêmica envolvendo seu ex-namorado, Dado Dolabella, de 45. O ator teria se exaltado em uma situação com Wanessa Camargo, de 42, e o cantor Luan Pereira, de 22, após suspeitar de um possível flerte entre os dois.

