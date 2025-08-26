Luana Piovani critica Dado Dolabella após nova polêmica de agressão Luana Piovani, de 48 anos, usou os Stories do Instagram para se posicionar sobre a polêmica envolvendo seu ex-namorado, Dado Dolabella... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 26/08/2025 - 12h59 (Atualizado em 26/08/2025 - 12h59 ) twitter

Dado Dolabella, Wanessa e Luana Piovani (Foto Instagram) Feed TV

Luana Piovani, de 48 anos, usou os Stories do Instagram para se posicionar sobre a polêmica envolvendo seu ex-namorado, Dado Dolabella, de 45. O ator teria se exaltado em uma situação com Wanessa Camargo, de 42, e o cantor Luan Pereira, de 22, após suspeitar de um possível flerte entre os dois.

