Luana Piovani desabafa sobre filho decidir morar com o pai: “Melhor escolha que eu fiz” Atriz fala com sinceridade sobre conflitos com o filho Dom, a distância entre mãe e filho e o papel atual de Pedro Scooby na criação... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 30/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 30/06/2025 - 11h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Luana Piovani (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

No último domingo (29), a atriz Luana Piovani falou abertamente sobre uma das decisões mais difíceis de sua vida: permitir que seu filho mais velho, Dom, de 13 anos, deixasse Portugal para viver com o pai, o surfista Pedro Scooby, no Brasil. Em um relato sincero, ela compartilhou os desafios da maternidade e o impacto emocional da separação. “Sangro de saudade todos os dias”, declarou, comovida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre o desabafo de Luana!

Leia Mais em Feed TV:

Gretchen se pronuncia ao vencer processo contra o YouTube: “Respeito”

Em meio ao processo de divórcio, Zé Felipe se afasta dos palcos para passar tempo com os filhos

Após deboche polêmico com Preta Gil, Leo Lins faz nova piada sobre câncer; veja vídeo