Luana Piovani se revolta em vídeo e denuncia falta d’água em Noronha Atriz relata dificuldade em encontrar garrafas e galões para se manter hidratada durante férias no arquipélago Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 04/09/2025 - 10h38 (Atualizado em 04/09/2025 - 10h38 ) twitter

Luana Piovani (Foto: Instagram) Feed TV

Luana Piovani, de 49 anos, está passando férias em Fernando de Noronha e relatou nas redes sociais nesta quinta-feira (4) a escassez de água potável no arquipélago. A atriz destacou que a situação também a afetou pessoalmente, dificultando a compra de garrafas e galões para manter a hidratação dela e dos três filhos.

