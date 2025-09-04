Luana Piovani se revolta em vídeo e denuncia falta d’água em Noronha
Atriz relata dificuldade em encontrar garrafas e galões para se manter hidratada durante férias no arquipélago
Luana Piovani, de 49 anos, está passando férias em Fernando de Noronha e relatou nas redes sociais nesta quinta-feira (4) a escassez de água potável no arquipélago. A atriz destacou que a situação também a afetou pessoalmente, dificultando a compra de garrafas e galões para manter a hidratação dela e dos três filhos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV
