Lucas Guedez expõe decepção com MC Livinho e cantor rebate: “Não estou entendendo” Influenciador revela insatisfação com a postura do funkeiro durante as gravações; cantor responde nas redes sociais pedindo explicações... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 05/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 05/06/2025 - 12h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

MC Livinho e Lucas Guedez (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

O influenciador Lucas Guedez, conhecido por integrar a equipe de Virginia Fonseca no programa Sabadou, do SBT, movimentou as redes sociais ao relatar uma decepção nos bastidores da atração. Durante participação no podcast PodProvar, apresentado por Álvaro Xaro, Lucas comentou sobre um artista que o teria surpreendido negativamente durante as gravações.

Para saber mais sobre essa polêmica e a resposta de MC Livinho, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Matheus, da dupla com Kauan, detona artistas que roubam suas músicas: “Muito chato”

Vivian Amorim comemora perda de 14 kg em 4 meses: “Me reencontrei como mulher”

Camilla de Lucas revela medo de voltar a ser pobre: ‘Tinha R$ 5 milhões’