Lucas Guedez relata confusão no aeroporto e ofensas após ser confundido com Hytalo Santos

Influenciador contou que passou por momento constrangedor e precisou ser defendido por funcionária da companhia aérea

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Lucas Guedez e Hytalo Santos (Foto: Redes Sociais) Feed TV

O influenciador Lucas Guedez, de 23 anos, passou por um momento constrangedor ao desembarcar em São Paulo. Em publicações nos Stories do Instagram, ele contou que foi alvo de ofensas no aeroporto depois de ser confundido com Hytalo Santos, investigado e preso após denúncias do humorista Felca sobre casos de “adultização” de menores de idade nas redes sociais de grandes influenciadores.

Para saber mais sobre essa situação inusitada e as reações de Lucas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

