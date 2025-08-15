Lucas Guedez relata confusão no aeroporto e ofensas após ser confundido com Hytalo Santos
Influenciador contou que passou por momento constrangedor e precisou ser defendido por funcionária da companhia aérea
O influenciador Lucas Guedez, de 23 anos, passou por um momento constrangedor ao desembarcar em São Paulo. Em publicações nos Stories do Instagram, ele contou que foi alvo de ofensas no aeroporto depois de ser confundido com Hytalo Santos, investigado e preso após denúncias do humorista Felca sobre casos de “adultização” de menores de idade nas redes sociais de grandes influenciadores.
