Lucas Lima ironiza pergunta sobre ter sido responsável pelo fim de Sandy Junior Músico reagiu com humor após ser questionado em rede social sobre a separação da dupla Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 12h38 )

Lucas Lima (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Feed TV

Na quarta-feira, 27, Lucas Lima usou o Instagram para responder de forma irônica a uma mensagem recebida de um seguidor. O músico compartilhou o print de uma pergunta em que o internauta queria saber se teria sido ele “quem fez a cabeça de Sandy para ela se separar do irmão”. Lucas respondeu com um simples “Boa noite!”, acompanhado de um emoji de palhaço sobre a foto do usuário.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para mais detalhes sobre essa situação inusitada!

