Lucas Lima ironiza pergunta sobre ter sido responsável pelo fim de Sandy Junior
Músico reagiu com humor após ser questionado em rede social sobre a separação da dupla
Na quarta-feira, 27, Lucas Lima usou o Instagram para responder de forma irônica a uma mensagem recebida de um seguidor. O músico compartilhou o print de uma pergunta em que o internauta queria saber se teria sido ele “quem fez a cabeça de Sandy para ela se separar do irmão”. Lucas respondeu com um simples “Boa noite!”, acompanhado de um emoji de palhaço sobre a foto do usuário.
