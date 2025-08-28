Logo R7.com
Lucas Lima ironiza pergunta sobre ter sido responsável pelo fim de Sandy Junior

Músico reagiu com humor após ser questionado em rede social sobre a separação da dupla

Lucas Lima (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Na quarta-feira, 27, Lucas Lima usou o Instagram para responder de forma irônica a uma mensagem recebida de um seguidor. O músico compartilhou o print de uma pergunta em que o internauta queria saber se teria sido ele “quem fez a cabeça de Sandy para ela se separar do irmão”. Lucas respondeu com um simples “Boa noite!”, acompanhado de um emoji de palhaço sobre a foto do usuário.

