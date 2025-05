Luciana Gimenez fala sobre sequelas na voz após cirurgia na coluna Apresentadora ainda se recupera de uma hérnia cervical e desabafa sobre frustração, resiliência e o desafio de manter a voz após a... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 09/05/2025 - 11h09 (Atualizado em 09/05/2025 - 11h09 ) twitter

Luciana Gimenez (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

Luciana Gimenez, de 55 anos, voltou a falar publicamente sobre sua saúde e, desta vez, o tom foi de desabafo. Em seus Stories no Instagram, a apresentadora revelou que ainda sofre com as consequências da cirurgia de emergência que precisou fazer em março para tratar uma hérnia de disco na coluna cervical. A intervenção foi necessária após ela perder os movimentos dos braços e descobrir uma compressão grave na vértebra C6.

