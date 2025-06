Luciano Szafir revela conselho inusitado que deu para Sasha sobre maternidade Em evento de moda em São Paulo, ator comemora sucesso da filha, revela conselho sobre filhos e compara sua postura à de Xuxa: “Ela... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 11/06/2025 - 16h16 (Atualizado em 11/06/2025 - 16h16 ) twitter

Luciano Szafir e Sasha Meneghel (foto reprodução Instagram) Feed TV

Durante o desfile da Mondepars no Theatro Municipal de São Paulo, realizado na última quarta-feira (11), Luciano Szafir se emocionou ao prestigiar a filha, Sasha Meneghel. Em entrevista exclusiva à revista Marie Claire, o ator falou com entusiasmo sobre o crescimento pessoal e profissional da primogênita, elogiou a nova coleção da estilista e comentou as diferentes visões que ele e Xuxa Meneghel, mãe de Sasha, têm sobre a possibilidade de a filha engravidar em breve.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa emocionante história!

