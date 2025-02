Ludmilla pretende pausar a agenda para curtir a chegada de Zuri Ludmilla e Brunna Gonçalves esperam a primeira filha, Zuri. O conteúdo Ludmilla pretende pausar a agenda para curtir a chegada de Zuri... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/02/2025 - 12h10 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h10 ) twitter

Ludmilla e Brunna (Foto Reprodução Redes Sociais)

Ludmilla está pronta para encarar a intensa programação do Carnaval 2025, mas a maior expectativa do momento é outra: a chegada de sua primeira filha com Brunna Gonçalves. A dançarina, que será musa da Beija-Flor de Nilópolis na Marquês de Sapucaí, está grávida de Zuri, fruto do planejamento do casal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes dessa nova fase na vida de Ludmilla!

