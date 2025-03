Mãe de Gugu Liberato é internada às pressas em São Paulo com infecção pulmonar Maria do Céu, de 95 anos, foi hospitalizada com suspeita de AVC, mas exames apontaram outro diagnóstico O conteúdo Mãe de Gugu Liberato... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 14/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 14/03/2025 - 11h26 ) twitter

Gugu e sua mãe (Foto Reprodução Redes Sociais)

Maria do Céu, mãe do falecido apresentador Gugu Liberato, foi internada na última quinta-feira (13) no Hospital Albert Einstein, em Alphaville, São Paulo. Inicialmente, a internação foi motivada por uma suspeita de Acidente Vascular Cerebral (AVC), mas exames posteriores apontaram que a matriarca, de 95 anos, está enfrentando uma infecção pulmonar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para mais detalhes sobre a saúde de Maria do Céu e a situação da família.

