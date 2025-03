Mãe de Lexa desabafa após perder objeto de valor na Sapucaí: ‘Tudo que é meu tá ali’ Darlin teve que contar com a ajuda da filha Wenny. O conteúdo Mãe de Lexa desabafa após perder objeto de valor na Sapucaí: ‘Tudo que... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 10/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 10/03/2025 - 11h26 ) twitter

Darlin Ferrattry (Foto: Instagram)

Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, teve um grande susto durante o Desfile das Campeãs do Carnaval 2025 na Sapucaí, no sábado (8). Enquanto se divertia nos camarotes, a empresária perdeu seu celular e, aflita, usou o Instagram da filha, Wenny, no domingo (9), para pedir ajuda aos seguidores. “Ontem eu perdi meu iPhone 15 na Sapucaí. Estava sentadinha num pufe, levantei para dar uma entrevista e acabei deixando lá”, explicou Darlin.

