Mãe de Ludmilla revela desafios que enfrentou na criação da artista A influenciadora relembra momentos difíceis e celebra a criação dos filhos com valores e pé no chão O conteúdo Mãe de Ludmilla revela... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 10/02/2025 - 11h26 (Atualizado em 10/02/2025 - 11h26 ) twitter

Ludmilla e Brunna (Foto Reprodução Redes Sociais)

Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, Silvana Oliveira tem conquistado seu espaço como influenciadora digital, mas seu maior orgulho é, sem dúvida, ser mãe de Ludmilla, uma das maiores artistas do Brasil. Ela compartilhou os desafios que enfrentou ao criar os filhos sozinha e a alegria de vê-los crescerem com princípios sólidos.

Para saber mais sobre a emocionante história de Silvana e os desafios que enfrentou, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

