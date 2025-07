Mãe de Marília Mendonça reclama de presentes de fãs em áudios vazados Ruth Moreira critica presentes de fãs e internautas reagem nas redes sociais O conteúdo Mãe de Marília Mendonça reclama de presentes... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 10/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 10/07/2025 - 14h38 ) twitter

Dona Ruth (Foto: Instagram) Feed TV

Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, voltou a ser alvo de críticas nas redes sociais após o vazamento de áudios em que reclama de presentes enviados por fãs da filha. As gravações, atribuídas a ela, ganharam grande repercussão nesta semana, especialmente em meio à disputa judicial que ela enfrenta com o cantor Murilo Huff pela guarda do neto Léo, de 5 anos.

Para saber mais sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

