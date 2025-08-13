Mãe de Oruam sobre primeira visita ao rapper na prisão: “Vi meu filho sorridente” Mãe de Oruam visita rapper na prisão, vê o filho sorridente e relata importância do evangelho no ambiente prisional. Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 13/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 13/08/2025 - 08h58 ) twitter

Mãe do Oruam (Foto: Instagram) Feed TV

Márcia Gama, mãe do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, relatou sua primeira visita ao filho na prisão no último fim de semana, durante o Dia dos Pais. Segundo Márcia, ela encontrou o cantor em bom estado, sereno e rodeado de crianças que visitavam seus familiares na unidade prisional.

