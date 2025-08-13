Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Mãe de Oruam sobre primeira visita ao rapper na prisão: “Vi meu filho sorridente”

Mãe de Oruam visita rapper na prisão, vê o filho sorridente e relata importância do evangelho no ambiente prisional.

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Mãe do Oruam (Foto: Instagram) Feed TV

Márcia Gama, mãe do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, relatou sua primeira visita ao filho na prisão no último fim de semana, durante o Dia dos Pais. Segundo Márcia, ela encontrou o cantor em bom estado, sereno e rodeado de crianças que visitavam seus familiares na unidade prisional.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e saiba mais sobre essa emocionante visita.

Leia Mais em Feed TV:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.