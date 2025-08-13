Mãe de Oruam sobre primeira visita ao rapper na prisão: “Vi meu filho sorridente”
Mãe de Oruam visita rapper na prisão, vê o filho sorridente e relata importância do evangelho no ambiente prisional.
Márcia Gama, mãe do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, relatou sua primeira visita ao filho na prisão no último fim de semana, durante o Dia dos Pais. Segundo Márcia, ela encontrou o cantor em bom estado, sereno e rodeado de crianças que visitavam seus familiares na unidade prisional.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e saiba mais sobre essa emocionante visita.
