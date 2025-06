Mãe de Tati Machado quebra o silêncio após perda do neto: “Nada se compara a este luto” Valeria Gouvêa faz desabafo tocante sobre a dor da perda gestacional do neto Rael, um mês após a tragédia vivida por Tati Machado O... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 16/06/2025 - 16h57 (Atualizado em 16/06/2025 - 16h57 ) twitter

Tati Machado e sua mãe (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

Um mês após a jornalista Tati Machado revelar publicamente a perda gestacional do filho Rael, sua mãe, Valeria Gouvêa, 63, decidiu tornar pública, pela primeira vez, a dor que carrega desde então. Em um comentário emocionado no post feito por Tati na última sexta-feira (13), data que marcou um mês da perda, Valeria expôs o luto profundo pela partida precoce do neto.

Para saber mais sobre essa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

