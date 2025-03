Mãe de Virginia Fonseca brinca sobre manutenção constante na mansão da filha Margareth Serrão se diverte ao mostrar equipes de conserto na casa enquanto a influenciadora e Zé Felipe viajam. O conteúdo Mãe de... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 26/03/2025 - 12h10 (Atualizado em 26/03/2025 - 12h10 ) twitter

Virginia Fonseca e sua mãe (Foto Reprodução Redes Sociais)

Enquanto Virginia Fonseca e Zé Felipe curtem uma viagem em Punta Del Este, no Uruguai, a mãe da influenciadora, Margareth Serrão, está responsável por cuidar da mansão do casal. E foi justamente essa experiência que a fez recorrer às redes sociais para compartilhar, de forma bem-humorada, a rotina de manutenções constantes no imóvel luxuoso.

