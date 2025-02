Mãe de Virgínia Fonseca marca jantar romântico e surpreende a filha A mãe da influenciadora é viúva O conteúdo Mãe de Virgínia Fonseca marca jantar romântico e surpreende a filha aparece primeiro em... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/01/2025 - 10h27 (Atualizado em 28/01/2025 - 10h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Virginia e sua mãe (Foto Instagram)

Virginia Fonseca e seu irmão, William Gusmão, usaram as redes sociais nesta segunda-feira (27) para compartilhar a ansiedade sobre o primeiro encontro romântico de sua mãe, Margareth Serrão, desde a perda do marido. A ocasião será marcada por um jantar especial, e os filhos admitiram estarem apreensivos com essa nova fase na vida da mãe.

Não perca a chance de saber mais sobre esse emocionante momento familiar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Zé Felipe muda de visual e Virginia reage: ‘Socorro’

Graciele Lacerda retoma exercícios após dar à luz e exibe corpo pós-parto

Zé Felipe faz reflexão sobre críticas às suas músicas: ‘Vamos bater um papo aqui’