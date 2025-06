Maidê Mahl, atriz que estava debilitada posta vídeo de sua evolução na fisioterapia; veja Maidê Mahl, que comoveu o país ao ser encontrada debilitada após seu desaparecimento no fim do ano passado, voltou a se manifestar... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 06/06/2025 - 16h36 (Atualizado em 06/06/2025 - 16h36 ) twitter

Maidê Mahl (Foto reprodução Instagram) Feed TV

Maidê Mahl, que comoveu o país ao ser encontrada debilitada após seu desaparecimento no fim do ano passado, voltou a se manifestar publicamente nesta sexta-feira, 6 de junho. A atriz compartilhou com seus seguidores no Instagram uma série de vídeos que mostram sua evolução na fisioterapia, revelando não apenas progresso físico, mas também uma forte determinação em seguir adiante.

Para mais detalhes sobre a emocionante recuperação de Maidê, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

