Maíra Cardi desabafa após internação e cirurgia da filha: ‘Coração está dilacerado’

Procedimento ocorreu no último sábado e, apesar do susto, a menina está bem sob cuidados médicos O conteúdo Maíra Cardi desabafa após...

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Maíra Cardi (Foto: Instagram) Feed TV

No sábado, 09/08, a influenciadora Maíra Cardi anunciou que sua filha Sophia precisou ser internada e submetida a uma cirurgia. A menina é fruto do relacionamento anterior da coach com o ator e cantor Arthur Aguiar.

Para mais detalhes sobre o desabafo emocionante de Maíra, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

