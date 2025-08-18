Maíra Cardi detalha recuperação difícil da filha após cirurgia: “Acordava gritando” Influenciadora compartilha dores e desafios enfrentados por Sophia no pós-operatório Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 18/08/2025 - 16h21 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h21 ) twitter

Maíra Cardi e Sophia (Foto Redes Sociais) Feed TV

Sophia, filha de 7 anos da influenciadora Maira Cardi, passou por uma cirurgia para retirada das amígdalas e adenoides. Maira usou suas redes sociais para atualizar os seguidores sobre o estado de recuperação da menina e revelou que o processo tem sido mais complicado do que esperado, com dores frequentes. “Um negócio assustador”, disse a esposa de Thiago Nigro.

Para saber mais sobre a difícil recuperação de Sophia e os conselhos de Maira, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

