Maíra Cardi detalha recuperação difícil da filha após cirurgia: “Acordava gritando”
Influenciadora compartilha dores e desafios enfrentados por Sophia no pós-operatório
Sophia, filha de 7 anos da influenciadora Maira Cardi, passou por uma cirurgia para retirada das amígdalas e adenoides. Maira usou suas redes sociais para atualizar os seguidores sobre o estado de recuperação da menina e revelou que o processo tem sido mais complicado do que esperado, com dores frequentes. “Um negócio assustador”, disse a esposa de Thiago Nigro.
