Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Maíra Cardi detalha recuperação difícil da filha após cirurgia: “Acordava gritando”

Influenciadora compartilha dores e desafios enfrentados por Sophia no pós-operatório

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Maíra Cardi e Sophia (Foto Redes Sociais) Feed TV

Sophia, filha de 7 anos da influenciadora Maira Cardi, passou por uma cirurgia para retirada das amígdalas e adenoides. Maira usou suas redes sociais para atualizar os seguidores sobre o estado de recuperação da menina e revelou que o processo tem sido mais complicado do que esperado, com dores frequentes. “Um negócio assustador”, disse a esposa de Thiago Nigro.

Para saber mais sobre a difícil recuperação de Sophia e os conselhos de Maira, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.