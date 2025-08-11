Maíra Cardi fala sobre estado de saúde da filha Sophia após cirurgia no fim de semana Influenciadora contou que menina precisou de morfina no pós-operatório e recebeu cuidados especiais no hospital

Sophia, filha de Maíra Cardi, passou por uma cirurgia para retirada das amígdalas e adenoides no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A influenciadora informou nesta segunda-feira (11) que a menina, de 6 anos, está se recuperando bem, mas precisou de medicação com morfina, antibióticos e anti-inflamatórios para aliviar as dores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para mais detalhes sobre a recuperação de Sophia!

Leia Mais em Feed TV: