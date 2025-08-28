Maíra Cardi revela já ter gastado mais de R$ 1 milhão em viagem de luxo pela Europa Influenciadora surpreendeu seguidores ao detalhar despesas com hospedagem, refeições e passagens Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maíra Cardi (Foto Redes Sociais) Feed TV

A influenciadora digital Maíra Cardi, de 41 anos, chamou a atenção nas redes sociais ao contar quanto já gastou em sua viagem em família pela Europa. Em clima descontraído, ela provocou os seguidores com a pergunta “Sabe quanto custou nossa viagem?”, enquanto familiares tentavam adivinhar os valores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa viagem luxuosa!

Leia Mais em Feed TV:

VÍDEO: Noiva de Oruam detalha situação do rapper na prisão

Lucas Lima ironiza pergunta sobre ter sido responsável pelo fim de Sandy & Junior

Mãe de Gustavo Mioto fala sobre fim definitivo do namoro do cantor com Ana Castela