Maíra Cardi revela já ter gastado mais de R$ 1 milhão em viagem de luxo pela Europa

Influenciadora surpreendeu seguidores ao detalhar despesas com hospedagem, refeições e passagens

Maíra Cardi (Foto Redes Sociais) Feed TV

A influenciadora digital Maíra Cardi, de 41 anos, chamou a atenção nas redes sociais ao contar quanto já gastou em sua viagem em família pela Europa. Em clima descontraído, ela provocou os seguidores com a pergunta “Sabe quanto custou nossa viagem?”, enquanto familiares tentavam adivinhar os valores.

