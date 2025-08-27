Maíra Cardi revela motivo de não reclamar a bagunça de Thiago Nigro: “Nunca falei”
Influenciadora disse que prefere preservar a harmonia do casamento e destacou atenção do marido com a família
A influenciadora Maíra Cardi comentou recentemente nas redes sociais sobre um hábito do marido, o empresário Thiago Nigro. Em vídeo, Maíra Cardi explicou que, apesar de ser uma pessoa organizada e perceber a bagunça de Thiago Nigro, escolheu não reclamar para preservar o casamento.
