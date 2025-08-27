Maíra Cardi revela motivo de não reclamar a bagunça de Thiago Nigro: “Nunca falei” Influenciadora disse que prefere preservar a harmonia do casamento e destacou atenção do marido com a família Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 27/08/2025 - 11h10 (Atualizado em 27/08/2025 - 11h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A influenciadora Maíra Cardi comentou recentemente nas redes sociais sobre um hábito do marido, o empresário Thiago Nigro. Em vídeo, Maíra Cardi explicou que, apesar de ser uma pessoa organizada e perceber a bagunça de Thiago Nigro, escolheu não reclamar para preservar o casamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre a visão de Maíra sobre a convivência a dois!

Leia Mais em Feed TV:

Vídeo: Tati Machado se desespera em voo após lembrar que esqueceu carro em estacionamento

Vídeo: João Guilherme mostra detalhes da reforma do novo apartamento

Bárbara Evans vive momentos de tensão com filha após acidente doméstico