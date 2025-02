Maisa responde crítica sobre uso de dublê em cena de afogamento em ‘Garota do Momento’ Atriz explica a importância dos profissionais e defende trabalho técnico no set. O conteúdo Maisa responde crítica sobre uso de dublê... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 18/02/2025 - 12h46 (Atualizado em 18/02/2025 - 12h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maisa (Foto Reprodução Redes Sociais)

O capítulo desta segunda-feira (17) de Garota do Momento trouxe uma cena intensa: Bia (Maisa) se afogando no mar, sendo resgatada por Ronaldo (João Vitor Silva) e recebendo respiração boca a boca de Beto (Pedro Novaes). Para a sequência, a produção contou com uma dublê, o que gerou questionamentos nas redes sociais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa polêmica!

Leia Mais em Feed TV:

Leo Dias surpreende e lança sua própria emissora; saiba mais

Anitta comemora nascimento de Rás, filho de MC Daniel e Lorena Maria

Leonardo expõe bebedeira nos Estados Unidos e confessa não saber se apanhou: ‘O trem foi feio’