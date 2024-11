Manoel Gomes, do hit ‘Caneta Azul’, e a esposa falam sobre casamento Manoel Gomes, do hit ‘Caneta Azul’, e a esposa falam sobre casamento Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 19/11/2024 - 09h29 (Atualizado em 19/11/2024 - 09h29 ) twitter

Manoel Gomes e sua esposa

Na terceira noite do cruzeiro comandado por Zezé Di Camargo, na segunda-feira (18), o cantor Manoel Gomes, famoso pelo sucesso Caneta Azul, e sua esposa, a influenciadora Diva Gomes, mostraram toda a sintonia do casal. Durante o evento, os dois esbanjaram romantismo, posaram juntos para fotos e trocaram beijos apaixonados a bordo do navio.

