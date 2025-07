Manu Bahtidão desabafa após filho ser internado em UTI

Durante uma viagem de férias à Praia do Forte, no litoral da Bahia, a cantora Manu Bahtidão enfrentou um dos momentos mais difíceis de sua vida pessoal. Nesta sexta-feira (11), ela revelou aos seguidores que seu filho, Theo, de nove anos, precisou ser internado na UTI após apresentar um quadro viral que reduziu drasticamente as plaquetas no sangue, colocando sua saúde em risco.

