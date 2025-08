Marcos Oliveira fala sobre nova fase no Retiro dos Artistas e recusa viver preso ao passado Aos 68 anos, intérprete de Beiçola enfrenta preconceito etário, investe em novos aprendizados e reforça desejo de continuar trabalhando... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 06/08/2025 - 19h57 (Atualizado em 06/08/2025 - 19h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Oliveira (Foto: X) Feed TV

Marcos Oliveira, conhecido pelo papel de Beiçola no seriado “A Grande Família”, comentou sobre o novo momento de vida desde a mudança para o Retiro dos Artistas, lar para idosos localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Com 68 anos, o ator relatou as dificuldades enfrentadas por profissionais mais velhos no meio artístico e destacou a importância do acolhimento recebido no local desde abril.

Saiba mais sobre a nova fase de Marcos Oliveira e sua visão sobre o passado e o futuro no Retiro dos Artistas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Defesa de Oruam pede habeas corpus e denuncia perseguição policial

Poliana Rocha expõe real sobre Leonardo em entrevista e confessa bastidor: ‘Quase caguei na calça’

Vaza foto de atestado de óbito de Ozzy Osbourne: “Lenda”