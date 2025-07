Marrone, dupla de Bruno, revela diagnóstico de doença: “Medo de entrar no palco” Cantor sertanejo contou que até Bruno desconhecia o sofrimento que ele viveu nos bastidores O conteúdo Marrone, dupla de Bruno, revela...

No último domingo, 13 de julho, Marrone, que forma dupla com Bruno, abriu o jogo sobre um período delicado de sua vida pessoal e profissional. Ele compartilhou detalhes sobre as crises de ansiedade e momentos de depressão que enfrentou após realizar uma cirurgia para tratar o glaucoma.

