Marrone sofre queda durante show em Goiânia e permanece em observação hospitalar Cantor da dupla com Bruno caiu do palco no encerramento da estreia do projeto "Inevitável a Festa"; estado de saúde é estável O conteúdo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 12/05/2025 - 11h48 (Atualizado em 12/05/2025 - 11h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marrone (Foto: Reprodução/Instagram) Feed TV

O cantor Marrone, parceiro de Bruno na consagrada dupla sertaneja, passou por um grande susto na noite do último sábado (10), durante um show realizado em Goiânia. O artista caiu do palco ao final da apresentação que marcava a estreia do projeto Inevitável a Festa na capital goiana.

Consulte no nosso parceiro Feed TV para ler a matéria completa e saber mais sobre a recuperação de Marrone.

Leia Mais em Feed TV:

Zé Felipe surpreende Virginia no Dia das Mães, mas reação inicial gera burburinho nas redes

Guilherme Leonel anuncia fim de casamento com Carol Nakamura e gera polêmica: ‘Vocês vão saber’

Com novo visual, Comandante Hamilton ‘vira’ motorista de app e surpreende fã: ‘Brilho nos olhos’