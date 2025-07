Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, encanta web ao surgir fazendo carinho na irmã recém-nascida

Na terça-feira, 15, Mavie, filha mais velha de Neymar, de 33 anos, e Bruna Biancardi, de 31, conquistou os internautas ao ser fotografada em um momento de afeto com a irmã recém-nascida, Mel. Na imagem, a pequena de 1 ano e 8 meses aparece segurando a bebê no colo, com o auxílio de um adulto, enquanto acaricia o nariz da irmã caçula.

Para mais detalhes sobre esse momento encantador, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV: