Maya Massafera revela compulsão por compras e busca ajuda: "É um vício, tô tratando na terapia" Influenciadora compartilha com seguidores como o consumo desenfreado virou um reflexo emocional após anos de repressão, e abre o jogo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 16/04/2025 - 12h07 (Atualizado em 16/04/2025 - 12h07 )

Maya Massafera (Foto Reprodução Redes Sociais)

Após anos reprimindo desejos por medo de não ser aceita, a influenciadora Maya Massafera decidiu se abrir com seus seguidores sobre um tema delicado: a compulsão por compras. Em um desabafo sincero nas redes sociais, ela contou que chegou a comprar mais de cem pares de sapatos em apenas um mês. A situação, que começou de forma sutil, acabou se tornando um alerta. Maya reconheceu que o comportamento fugiu do controle e revelou estar em tratamento terapêutico para lidar com o que classificou como um verdadeiro vício.

