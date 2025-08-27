MC Daniel surpreende com resposta sobre traição Funkeiro participa de detector de mentiras e comenta sobre fidelidade Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 27/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 27/08/2025 - 13h38 ) twitter

MC Daniel (Foto Instagram) Feed TV

Nesta quarta-feira (27), MC Daniel, de 27 anos, afirmou que nunca traiu em nenhum relacionamento. A declaração foi feita durante a participação por um detector de mentiras. O funkeiro teve sua resposta confirmada pelo polígrafo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre as declarações do artista!

