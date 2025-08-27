Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

MC Daniel surpreende com resposta sobre traição

Funkeiro participa de detector de mentiras e comenta sobre fidelidade

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

MC Daniel (Foto Instagram) Feed TV

Nesta quarta-feira (27), MC Daniel, de 27 anos, afirmou que nunca traiu em nenhum relacionamento. A declaração foi feita durante a participação por um detector de mentiras. O funkeiro teve sua resposta confirmada pelo polígrafo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre as declarações do artista!

Leia Mais em Feed TV:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.