MC Guimê anuncia noivado surpresa com Fernanda Stroschein e fala sobre planos para o futuro

MC Guimê e noiva (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

No último domingo (27), MC Guimê emocionou os seguidores ao publicar nas redes sociais o vídeo do momento em que pediu Fernanda Stroschein em casamento. O casal, que tornou o relacionamento público em abril de 2024, vive uma fase de intensa conexão e está animado com os próximos passos da vida a dois.

Para saber mais sobre essa emocionante história de amor e os planos do casal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

