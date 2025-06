MC Guimê compartilha ultrassom do primeiro filho e emociona fãs: “Papai e mamãe já amam muito” Funkeiro surge ao lado de Fernanda Stroschein durante exame e se derrete ao ouvir o som do coração do bebê; casal ainda não revelou... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 04/06/2025 - 13h17 (Atualizado em 04/06/2025 - 13h17 ) twitter

MC Guimê e noiva (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

Explosão de amor nas redes! À espera do primeiro filho com a noiva Fernanda Stroschein, o cantor MC Guimê compartilhou um momento superespecial com os seguidores nesta terça-feira (3): o vídeo do exame de ultrassom do bebê.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todas as emoções dessa nova fase!

