MC Guimê e esposa escolhem nome inusitado para filha; descubra o significado

MC Guimê e Fernanda (Foto: Instagram) Feed TV

MC Guimê e Fernanda Stroschein, anunciaram no último domingo (22) que estão esperando uma menina. O sexo do bebê foi revelado durante um chá com cerca de 150 convidados em uma chácara em Sorocaba, no interior de São Paulo. No mesmo evento, o casal também anunciou o nome da futura filha: Yarin, um nome pouco comum que carrega significados especiais.

