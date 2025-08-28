Logo R7.com
‘Moço das lancheiras’ desabafa ao ser chamado de herdeiro: “Trabalhava na roça”

Influenciador revela trajetória de superação antes da fama com as famosas marmitas

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Luiz Felipe Alves (Foto Instagram) Feed TV

Luiz Felipe Alves, conhecido como “moço das lancheiras” e “divo da lancheira”, fez um desabafo no X nesta semana após receber comentários nas redes sociais sugerindo que ele seria “herdeiro”. Durante a publicação, ele contou detalhes de sua vida, incluindo o fato de ter sido criado por uma mãe solo, ter trabalhado ainda criança aos oito anos e ter sido expulso de casa ao assumir sua orientação sexual, sendo obrigado a viver nas ruas.

