‘Moço das lancheiras’ desabafa ao ser chamado de herdeiro: “Trabalhava na roça”
Influenciador revela trajetória de superação antes da fama com as famosas marmitas
Luiz Felipe Alves, conhecido como “moço das lancheiras” e “divo da lancheira”, fez um desabafo no X nesta semana após receber comentários nas redes sociais sugerindo que ele seria “herdeiro”. Durante a publicação, ele contou detalhes de sua vida, incluindo o fato de ter sido criado por uma mãe solo, ter trabalhado ainda criança aos oito anos e ter sido expulso de casa ao assumir sua orientação sexual, sendo obrigado a viver nas ruas.
Luiz Felipe Alves, conhecido como “moço das lancheiras” e “divo da lancheira”, fez um desabafo no X nesta semana após receber comentários nas redes sociais sugerindo que ele seria “herdeiro”. Durante a publicação, ele contou detalhes de sua vida, incluindo o fato de ter sido criado por uma mãe solo, ter trabalhado ainda criança aos oito anos e ter sido expulso de casa ao assumir sua orientação sexual, sendo obrigado a viver nas ruas.
Para saber mais sobre a história inspiradora de Luiz Felipe, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
Para saber mais sobre a história inspiradora de Luiz Felipe, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: