Namorada de Belo busca filho após descumprimento de ordem judicial
Empresária afirma que ex não respeitou prazo para devolução de Zion e critica postura dele nas redes sociais
Rayane Figliuzzi, atual namorada do cantor Belo, contou em suas redes sociais que foi pessoalmente buscar o filho Zion, de 4 anos, que estava sob os cuidados do ex-companheiro, Juninho Navarro. Segundo a empresária, a decisão de ir até ele foi tomada porque o pai da criança não respondia aos contatos de sua advogada, mesmo havendo uma determinação judicial que obrigava a devolução do menino em até 48 horas, sob pena de multa de R$ 500 por dia de atraso.
