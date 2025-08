Namorada de Belo chora após polêmica com pai do seu filho e desabafa: “Depressão pós-parto” Influenciadora chorou em vídeo após polêmica com Juninho Navarro, pai de seu filho de 4 anos Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 01/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 01/08/2025 - 13h38 ) twitter

Rayane Figliuzzi (Foto: Instagram) Feed TV

Na manhã desta sexta-feira, 1º de agosto, Rayane Figliuzzi apareceu visivelmente abalada nos Stories do Instagram. A empresária e influenciadora digital, de 27 anos, usou a rede social para desabafar sobre o momento difícil que está vivendo após uma briga pública com Juninho Navarro, pai de seu filho Zion, de quatro anos. Atualmente, Rayane está em um relacionamento com o cantor Belo, de 50 anos.

