Namorada de Murilo Huff sai em defesa do cantor após pedido de guarda do filho de Marília Mendonça Gabriela Versiani elogiou o papel de pai do sertanejo, mas foi criticada por citar Marília ao justificar o apoio O conteúdo Namorada... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 24/06/2025 - 15h17 (Atualizado em 24/06/2025 - 15h17 )

1_imagem_do_whatsapp_de_2025_06_24_a_s__07_51_47_f6dc4e05-36328024 Feed TV

Gabriela Versiani usou as redes sociais na noite de segunda-feira (23) para declarar apoio público ao namorado, Murilo Huff, após a repercussão do pedido de guarda unilateral do filho dele com Marília Mendonça, Léo, de 5 anos. A influenciadora publicou uma mensagem elogiando o papel de pai do cantor e citou a própria Marília na homenagem. “Acredito que a Marília esteja orgulhosa lá de cima de te ver enfrentando tudo isso pelo bem maior de vocês”, escreveu.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes dessa história!

