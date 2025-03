Namorada de Richarlison revela complicações na gravidez e internação por 20 dias Amanda Araujo desabafa sobre hiperêmese gravídica e destaca apoio do jogador durante período difícil O conteúdo Namorada de Richarlison... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 20/03/2025 - 12h27 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h27 ) twitter

Richarlison e namorada (Foto Reprodução Redes Sociais)

Amanda Araujo surpreendeu seus seguidores ao compartilhar detalhes do início complicado de sua gravidez. A influenciadora digital, que está no sétimo mês de gestação do primeiro filho com o jogador Richarlison, revelou ter sido diagnosticada com hiperêmese gravídica, uma condição que causa náuseas e vômitos severos. O quadro foi tão grave que ela chegou a ficar sem conseguir se alimentar e precisou de internação para receber hidratação por soro.

Para saber mais sobre a experiência de Amanda e como ela superou esse desafio, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

