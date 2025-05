Namorado de Sandy enfrenta processo por dívida de milhares em aluguel Após se defender de acusações de fraude, o namorado de Sandy enfrenta um processo por débito de aluguel que pode ultrapassar R$ 62... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 09/05/2025 - 11h08 (Atualizado em 09/05/2025 - 11h08 ) twitter

Pedro Andrade e Sandy (Foto: Reprodução) Feed TV

Mesmo depois de se posicionar publicamente contra acusações de fraude, Pedro Andrade voltou a ser notícia. Desta vez, o ex-BBB vê seu nome circulando entre os veículos de comunicação por conta de uma dívida de aluguel que, segundo os detalhes do processo obtidos pelo portal LeoDias, pode somar mais de R$ 62 mil. Pedro firmou, em fevereiro de 2024, contrato de locação com uma administradora imobiliária para ocupar um imóvel em São Paulo, com aluguel mensal superior a R$ 14 mil e encargos de condomínio e consumo.

