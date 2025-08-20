“Não aguenta mais”: Neymar estaria cansado de tretas entre Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly
Jogador estaria desgastado com brigas entre atual e ex, após nova polêmica envolvendo fotos das filhas
Após a repercussão de uma nova polêmica entre Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly na última terça-feira (19), Neymar estaria cada vez mais incomodado com os desentendimentos entre as mães de suas filhas, Mavie, Mel e Helena. Amigos próximos do jogador, ouvidos pela publicação, afirmaram que o craque “não aguenta mais” precisar intervir nos atritos entre a atual companheira e a ex-namorada.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e saiba mais sobre essa polêmica!
