“Não aguenta mais”: Neymar estaria cansado de tretas entre Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly

Jogador estaria desgastado com brigas entre atual e ex, após nova polêmica envolvendo fotos das filhas

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Neymar, Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly (Foto: Instagram) Feed TV

Após a repercussão de uma nova polêmica entre Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly na última terça-feira (19), Neymar estaria cada vez mais incomodado com os desentendimentos entre as mães de suas filhas, Mavie, Mel e Helena. Amigos próximos do jogador, ouvidos pela publicação, afirmaram que o craque “não aguenta mais” precisar intervir nos atritos entre a atual companheira e a ex-namorada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e saiba mais sobre essa polêmica!

