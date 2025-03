Natinha do vôlei é esculachada por perdoar traição: ‘Chacota’ A jogadora de vôlei causou burburinho nas redes sociais depois de reatar com João Pedro, seu ex-namorado que havia sido acusado de... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 24/03/2025 - 10h45 (Atualizado em 24/03/2025 - 10h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Natinha do vôlei e João Pedro (Foto: Instagram)

Neste domingo (23/3), Natinha do vôlei voltou a ser um dos assuntos mais comentados da internet. Depois de expor publicamente a traição do ex-namorado, o massagista João Pedro, ela surpreendeu muita gente ao perdoá-lo e reatar o relacionamento. Segundo informações do portal LeoDias, a atleta resolveu dar uma nova chance ao amor, gerando críticas e memes nas redes sociais.

Para saber mais sobre a repercussão e as críticas enfrentadas por Natinha, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Gabriela Duarte ‘comemora’ fim do casamento de 20 anos: ‘Libertação’

Lucas Lucco perdeu chance de conhecer famoso internacional após vazamento de nude; entenda

Wanessa Camargo divulga nova música de Dado Dolabella após término