Nattan cancela shows após internação e fala sobre saúde: “Sem força”

Rafa Kalimann e Nattan (Foto: Instagram) Feed TV

Nattan, de 26 anos, precisou cancelar a agenda de shows dos próximos dias após ser diagnosticado com Influenza A. O cantor passou por uma breve internação em um hospital de luxo e, nesta quarta-feira (9), usou as redes sociais para tranquilizar os fãs, revelando que ainda sente os efeitos do vírus.

Para mais detalhes sobre a situação do cantor e suas declarações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

