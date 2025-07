Nattan relata mal-estar e passa por internação breve: “Negócio forte da gota”

Na manhã desta quarta-feira (9), Nattan, de 26 anos, usou as redes sociais para falar sobre o seu delicado estado de saúde. Sem entrar em detalhes sobre o diagnóstico, o cantor descreveu os sintomas intensos que enfrenta. “Nunca vi pegar para derrubar desse jeito. Dor de cabeça, dor no olho, dor no corpo, sem força, 38/39 graus de febre, que vai e volta, vai e volta, vai e volta”, relatou o artista. Em tom bem-humorado, ainda completou: “Negócio forte da gota”.

