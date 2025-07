Neymar ironiza seguidor que sugeriu que filhas gastem sua fortuna: ‘Vão ter que fazer força’ Jogador respondeu à publicação que imaginava Mavie, Helena e Mel unidas para acabar com o patrimônio bilionário do jogador O conteúdo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 07/07/2025 - 14h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 14h39 ) twitter

Neymar, Bruna Biancardi e filhas (Foto: Instagram) Feed TV

Neymar voltou a movimentar as redes sociais neste domingo (7) ao responder, com bom humor, um comentário inesperado de uma internauta. A seguidora brincou que queria ver as filhas do craque, Mavie, Helena e Mel, se tornarem grandes amigas no futuro, unirem forças e torrarem toda a fortuna do pai.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e saiba mais sobre a resposta bem-humorada de Neymar!

