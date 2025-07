Neymar Jr. investe em prédio de luxo com coberturas de até R$ 50 milhões Empreendimento idealizado pelo jogador promete ser novo símbolo de ostentação no litoral catarinense Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 31/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 31/07/2025 - 12h58 ) twitter

Neymar (Foto: Redes Sociais) Feed TV

Na quarta-feira, dia 30, foi revelado que Neymar Jr. está envolvido em um ambicioso projeto imobiliário em Itapema, cidade do litoral de Santa Catarina conhecida por atrair celebridades e grandes fortunas. O jogador é o nome por trás do Edify One, um edifício de alto padrão que já está movimentando o mercado de luxo na região. Segundo as informações, algumas unidades podem chegar ao valor impressionante de R$ 50 milhões.

